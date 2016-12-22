«Музей восстания машин» откроется в Москве 2 января 2017 года. Об этом The Village рассказали в пресс-службе организации.

В здании на Волгоградском проспекте, 42/2 разместят 200 копий роботов из фильмов. «На площади 2 тысячи квадратных метров откроются 14 залов: «Автоботы», «Дисептиконы», Iron Man, «Звездные войны», Marvel, «Терминаторы», «Чужой», «Персонажи фильмов ужасов», «Музыкальные инструменты будущего» и другие. Общий вес экспонатов достигает 50 тонн. В основу работ заложен принцип Art-recycle — искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации, в арт-объекты», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также на выставке будут интерактивные экспонаты: голографический костюм Железного человека, шоу лазерных арф, катушки Николы Теслы, аппаратура по производству спецэффектов и проекций. В музее можно будет взять аудиогид.

Фото: пресс-служба музея

В Санкт-Петербурге аналогичный музей работает с 2014 года.