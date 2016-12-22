В Центре документального кино с 3 по 8 января пройдет серия праздничных кинопоказов. Об этом The Village сообщили в пресс-службе ЦДК.

«В нашей программе — настоящий рождественский артхаус, фильм „Рождество, опять“ и свежайшая премьера 2017 года — картина „Ложные признания“ с Изабель Юппер и Луи Гаррелем в главных ролях», — рассказали в кинотеатре.

В новогодние каникулы ЦДК представит подборку фильмов-экскурсий, благодаря которым зрители смогут ознакомиться с шедеврами галереи Уффици, Ватикана, Музея Ван Гога в Амстердаме и выставки Эдварда Мунка. Некоторые их фильмов покажут в 3D.

Также в рождественской программе кинотеатра — трансляции постановок Королевского национального театра: спектакль «Трехгрошовая опера» по пьесе Бертольда Брехта и «Король Лир» Уильяма Шекспира.

Также в новогодние каникулы в ЦДК покажут фильм Виталия Манского «В лучах солнца» — о быте Северной Кореи, фильм «Мистер Гага», рассказывающий о жизни хореографа Охада Нахарина, и первый документальный фильм Пола Томаса Андерсона «Джунун», повествующий о поездке музыканта и актера Джонни Гринвуда в Раджастан.