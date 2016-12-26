Парк Горького

Вечеринка «Стиль»

На Ленинской площади парка пройдет вечеринка «Стиль». Резидентами станут диджеи и рэп-исполнители — они займут место за пультом на главном входе. Диджейский пульт установят на высоте нескольких метров над землей.

В час ночи гостей ждет салют, после чего музыкальная программа продолжится.

Время работы: с 21:00 до 03:00; каток также будет работать до 03:00, билеты можно приобрести на сайте