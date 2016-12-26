Чем заняться на Новый год в парках
Московские парки подготовили программу новогодней ночи. The Village рассказывает, чем можно будет заняться в наиболее популярных парках Москвы.
Парк Горького
Вечеринка «Стиль»
На Ленинской площади парка пройдет вечеринка «Стиль». Резидентами станут диджеи и рэп-исполнители — они займут место за пультом на главном входе. Диджейский пульт установят на высоте нескольких метров над землей.
В час ночи гостей ждет салют, после чего музыкальная программа продолжится.
Время работы: с 21:00 до 03:00; каток также будет работать до 03:00, билеты можно приобрести на сайте
ВДНХ
Музыкальное путешествие по миру
Начиная с 22:00 каждый час на катке ВДНХ будут выступать музыканты — под мелодии из пяти часовых поясов планеты. Они распределены по мере наступления в конкретном месте нового года. Первой выступит певица с бурятскими мотивами, далее — корейская группа.
К полуночи на сцену выйдут музыканты из Москвы. Позже выступят певец из Италии и шотландский оркестр волынщиков и барабанщиков Wild Scotland.
Время работы: с 21:00 до 03:00; взрослый билет будет стоить 900 рублей, детский — 500 рублей (6–12 лет)
«Сокольники»
Новогодняя ночь в стиле 90-х
На сцене слева от Главной клумбы состоится новогодний концерт в стиле 90-х. Так, выступят группа «Пропаганда», Total, DJ Groove и другие. На входе в парк посетителей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые будут раздавать мандарины. Кроме того, состоится танцевальный флешмоб с бенгальскими огнями.
Время работы: с 22:00 до 03:00
Сад «Эрмитаж»
Новогодний бал
Сад превратят в бальный зал, перед сценой появится стол, украшенный свечами и специальной световой декорацией. Гости смогут сфотографироваться в раме в стиле барокко, примерить парики в этом же стиле и поучаствовать в конкурсах. Кроме того, в специально оборудованном шатре можно будет научиться делать маски болеро и веера.
С 22:00 на сцене появится диджей, а после боя курантов выступит московский оркестр «Вторая линия». В час ночи прогремит новогодний салют. Также всю новогоднюю ночь будут работать кафе и каток.
Время работы: с 22:00 до 03:00
Сад имени Баумана
Новогоднее кругосветное путешествие
В саду Новый год встретят шесть раз за ночь вместе с разными народами и часовыми поясами: с Улан-Удэ, Мумбаем, Тбилиси, Санкт-Петербургом, Браззавилем и Лондоном. Каждый час будут бить куранты и напоминать, что 2017 год наступил еще в одной части света. Живую музыку обеспечит международный состав музыкантов. Также всю ночь будет работать кафе.
Время работы: с 21:00 до 03:00
Таганский парк
Новый год в стиле Гарри Поттера
В парке пройдет костюмированный Новый год в стиле книг о Гарри Поттере. Посетителей ждет концерт, квиддич на катке и музыкальная программа. Гости, пришедшие в парк в костюме, смогут посетить каток бесплатно. Кроме того, состоится танцевальный мастер-класс, а в час ночи запустят фейерверк.
Время работы: с 22:00 до 03:00
Измайловский парк
Джазовый Новый год
В парке на центральной площади пройдет новогодняя вечеринка «Огни джаза». На сцене появятся джазовые музыканты, например ансамбль Helios Jazz Band, Jazzplay Band, Smitana Band и 1/2 orchestra. На катке «Серебряный лед» выступит уличный театр Pololo. Кроме того, в «Сиреневом саду» в полночь запустят в небо светящиеся шары с пожеланиями, а в час ночи посетители увидят салют.
Время работы: с 17:00 до 02:00
Воронцовский парк
Новый год в стиле «Алисы в Стране чудес»
Парк тематически оформят. Сцена и площадка около нее будет напоминать декорации из фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес». В программе — выступление театра огня «Андромеда», диджей-сеты, дискотека и зона с шахматной доской.
Время работы: с 22:00 до 03:00
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