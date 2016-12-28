Издание Forbes составило рейтинг книг, которые лучше всего продавались в России в 2016 году. В него вошли новинки сезона, вышедшие с ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года. Всего в топе — 20 книг, The Village публикует первую десятку.

Место Название и автор книги Продано экземпляров

«Гарри Поттер и проклятое дитя», Д. Роулинг, Д. Торн, Д. Тиффани 307 600

«Шантарам-2. Тень горы», Г. Д. Робертс 187 204

«После тебя», Д. Мойес 130 572

«Вселенский заговор», Т. Устинова 105 000

«Девушка Online: в турне», З. Сагг 80 244

«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», В. Пелевин 54 300

«На службе зла», Р. Гедбрэйт 48 138

«Авиатор», Е. Водолазкин 46 539

«Пятая Салли», Д. Киз 43 085

«Расскажи мне о море», Э. Сафарли 37 500

Рейтинг составлен на основе данных ведущих российских издательств и крупных книжных магазинов. Также учитывался сводный рейтинг продаж на аналитическом портале о книжном рынке Pro-Books.ru.