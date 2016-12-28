Самые продаваемые книги в России за год
Издание Forbes составило рейтинг книг, которые лучше всего продавались в России в 2016 году. В него вошли новинки сезона, вышедшие с ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года. Всего в топе — 20 книг, The Village публикует первую десятку.
Место
Название и автор книги
Продано экземпляров
«Гарри Поттер и проклятое дитя», Д. Роулинг, Д. Торн, Д. Тиффани
307 600
«Шантарам-2. Тень горы», Г. Д. Робертс
187 204
«После тебя», Д. Мойес
130 572
«Вселенский заговор», Т. Устинова
105 000
«Девушка Online: в турне», З. Сагг
80 244
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», В. Пелевин
54 300
«На службе зла», Р. Гедбрэйт
48 138
«Авиатор», Е. Водолазкин
46 539
«Пятая Салли», Д. Киз
43 085
«Расскажи мне о море», Э. Сафарли
37 500
Рейтинг составлен на основе данных ведущих российских издательств и крупных книжных магазинов. Также учитывался сводный рейтинг продаж на аналитическом портале о книжном рынке Pro-Books.ru.
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