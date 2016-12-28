Московский зоопарк продолжит работу в новогодние праздники без выходных. Об этом со ссылкой на пресс-службу зоопарка сообщает сайт правительства города. 31 декабря зоопарк работает с 09:00 до 15:00. Первый рабочий день 2017 года начнется в зоопарке в 9:00 1 января.

«Новый год — это время чудес и подарков. Поэтому в праздничные дни зоопарк будет работать без выходных. Гостей ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Вход платный согласно прейскуранту в праздничные и выходные дни», — заявили в пресс-службе.

На новогодних праздниках в Московском зоопарке пройдет акция, в ходе которой посетителям покажут кормление бамбуковых акул, красных панд и скатов.

Также в зоопарке организуют бесплатные лекции «Новогодняя зоология» у вольеров животных, которые были символами года по восточному календарю.

Лекции пройдут 3 января в павильонах «Кошки тропиков» (11:30-12:30) и «Обезьяны» (13:30-14:30), 5 января — в павильонах «Слоны» (11:30-12:30) и «Кошки тропиков» (13:30-14:30), 7 января — в павильонах «Обезьяны» (11:30-12:30) и «Слоны» (13:30-14:30).

С 4 по 8 января в зоопарке пройдут показы детского спектакля о символе 2017 года — петухе.