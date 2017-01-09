В арт-парке Никола-Ленивец 25 февраля пройдет празднование Масленицы, во время которого сожгут скульптуру художника Николая Полисского. Об этом сообщается на сайте парка.

Арт-объект Полисского представляет собой башню из дерева, которая состоит из отходов лесозаготовки и сена.

«Масштабная, высотой с пятиэтажный дом, башня сконструирована специально для сожжения на Масленице. Строительство арт-объекта занимает несколько месяцев, а просуществует он ровно столько, сколько понадобится огню, чтобы полностью его поглотить», — говорится в сообщении.

Билет на мероприятие стоит 350 рублей. Также в рамках тура можно забронировать жилье на три ночи с 23 по 26 февраля, цена — от 5 250 рублей.

Масленица праздновалась в парке, где проводится фестиваль «Архстояние», несколько лет подряд. В 2015 году из-за проблем с инвесторами мероприятие отменили. Также оно не проводилось в 2016 году.