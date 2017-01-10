Билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», которая проходит в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, снова поступят в продажу 12 января. Об этом сообщается на сайте музея.

В продажу поступят билеты на период с 16 по 31 января. В кассах галереи на Крымском Валу билеты будут доступны 12 января с 10:00 до 20:00. Электронные билеты поступят в продажу 13 января с 12:00.

«Одному покупателю можно будет приобрести максимум четыре билета. Детям старше трех лет также необходимо оформить бесплатный билет при приобретении билета для взрослого на выбранный сеанс посещения выставки. Билеты именные, при покупке нужно будет указать ФИО всех гостей, для которых приобретаются билеты. Проход на выставку будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении.

15 декабря москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее. Экспозиция с картинами итальянских художников открылась в Лаврушинском переулке 25 ноября и продлится вплоть до 19 февраля.

В Москву привезли 42 работы, которые ранее никогда не покидали коллекции Ватикана. В галерее можно увидеть работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Для борьбы с перекупщиками Третьяковка ввела именные билеты и предварительную продажу, так что попасть на выставку можно только по заранее купленным проходкам.