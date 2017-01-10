Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», проходящий в парке Победы на Поклонной горе, продлевает свою работу до 29 января. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов мероприятия.

«Дорогие друзья! По многочисленным просьбам „Ледовая Москва. В кругу семьи“ продлевает свою работу. Мы рады вас видеть до 29 января 2017 года с 11:30 до 22:00», — говорится в сообщении.

На территории парка в рамках фестиваля установили ледовые копии исторических памятников российских городов. На центральной площади установлена ледяная копия Московского Кремля длиной 40 метров. Ее украсили пятью снежными башнями. Кроме того, в парке установили каскад ледяных горок.

Изначально предполагалось, что фестиваль проработает до 8 января.