В октябре 2017 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка двух австрийских художников, Густава Климта и Эгона Шиле. Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

Экспозицию можно будет посмотреть на Волхонке в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–ХХ веков при ГМИИ Пушкина. Выставка продлится до середины января 2018-го, однако более точные даты станут известны позже.

Москвичи смогут увидеть около 120 рисунков из коллекции венского музея Альбертина. Среди них: «Сидящая женщина» (1918), «Лежащая полуобнаженная девушка» (1911), «Шиле с обнаженной моделью перед зеркалом» (1910) и «Автопортрет в оранжевой куртке» (1913). Кроме произведений Шиле и Климта. здесь будут представлены работы австрийского графика Альфреда Кубина.

Выставка состоится в рамках Года туризма Россия — Австрия, который открылся в Вене 12 января.