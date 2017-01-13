Все билеты на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», которая проходит в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, распроданы. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея сообщает ТАСС.

Последняя партия билетов продавалась в галерее на Крымском Валу 12 января с 10:00 до 20:00. А 13 января в 12:00 началась продажа электронных билетов. «Сейчас все билеты на выставку до 19 февраля куплены, часть билетов находится в стадии оформления», — заявили агентству в галерее. Таким образом, все билеты на выставку были распроданы приблизительно за десять часов.

По словам собеседника ТАСС, в случае если часть забронированных билетов не выкупят, их выложат заново в продажу через сайт.

15 декабря москвичи устроили давку в очереди за именными билетами на выставку «Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее. Экспозиция с картинами итальянских художников открылась в Лаврушинском переулке 25 ноября и продлится вплоть до 19 февраля. На ней представлены 42 работы, которые ранее никогда не покидали коллекции Ватикана. В галерее можно увидеть работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино и Никола Пуссена.

Для борьбы с перекупщиками Третьяковка ввела именные билеты и предварительную продажу.