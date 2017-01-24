Государственный литературный музей с 16 марта по 11 мая проведет выставку «Двенадцать. Русские писатели как зеркало революции 1917 года». Об этом The Village сообщили представители музея.

Выставка пройдет в доме Остроухова по адресу Трубниковский переулок, 17. Выставка будет посвящена 12-ти русским литераторам, которые отразили в своих работах революционные события. Речь идет о произведениях Демьяна Бедного, Максима Горького, Владимира Маяковского, Александра Блока, Алексея Ремизова, Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Валерия Брюсова и Анатолия Луначарского.

Пространство выставки разделят на 12 частей, каждая будет посвящена одному из авторов. В рамках выставки пройдут экскурсии, творческие встречи и мероприятия для детей.

Стоимость обычного билета на выставку составит 150 рублей, льготного — 100 рублей, для детей до 16 лет вход — бесплатный.

Из Москвы выставка поедет в Берлин, а затем в другие города Европы.