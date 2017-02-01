В культурном центре «ЗИЛ» начался цикл литературных дискуссий, который проводится совместно с организацией наставников по чтению «Книжный гид». Об этом The Village рассказали представители культурного центра.

Лекции проходят во взрослой библиотеке центра каждую пятницу в 20:00. Их ведет Татьяна Климова, аспирант литературного института имени Горького и сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Всего пройдет 14 лекций. С их списком можно ознакомиться по ссылке. Лекция, которая пройдет в ближайшую пятницу, 3 февраля, будет посвящена роману «Безгрешность» американского писателя Джонатана Франзена.