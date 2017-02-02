В «ЗИЛе» запускают цикл лекций о новом театре
В культурном центре «ЗИЛ» стартует курс лекций «Новый театр: как смотреть». Об этом The Village рассказали его представители.
Организаторы обещают проанализировать, «в каком отношении театр находится с окружающей действительностью, почему классические произведения не уступают современным главенствующую роль и как классика интерпретируется современными режиссерами».
Лекции прочтут специалисты театральной индустрии, среди которых Алексей Бартошевич, Алексей Киселев и Павел Руднев.
Темы лекций и расписание можно посмотреть на сайте.
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