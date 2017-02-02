В культурном центре «ЗИЛ» стартует курс лекций «Новый театр: как смотреть». Об этом The Village рассказали его представители.

Организаторы обещают проанализировать, «в каком отношении театр находится с окружающей действительностью, почему классические произведения не уступают современным главенствующую роль и как классика интерпретируется современными режиссерами».

Лекции прочтут специалисты театральной индустрии, среди которых Алексей Бартошевич, Алексей Киселев и Павел Руднев.

Темы лекций и расписание можно посмотреть на сайте.