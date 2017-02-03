В Центре фотографии братьев Люмьер 8 февраля откроется выставка фотографа XX века Дениса Пила «Стоп-кадр. Модная фотография Дениса Пила». Об этом The Village сообщили представители центра.

Экспозиция объединит около 60 фотографий, которые были сняты для ведущих модных изданий США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair.

Выставка сконцентрируется на 1980-х – пике карьеры фотографа. Так, в этот период на его фотографиях появлялись Ума Турман, Шарлотта Рэмплинг, Джейми Ли Кертис, Голди Хоун, Настасья Кински, Лара Нашински и Сьюзи Эмис.

Выставка будет открыта до 7 мая 2017 года. Цена билета составляет 200–430 рублей. Время работы экспозиции: со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00 и в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.