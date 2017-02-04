Первая в 2017 году рейв—вечеринка команды Arma17 на заводе «Молния» в Текстильщиках пройдет 11 февраля. Об этом сообщается на странице мероприятия, которое получило название «Brave», в Facebook.

Вечеринка начнется за пять минут до полуночи и продлится сутки. Среди участников — DJ Stungray, Sawf, Юлия Говор, Филипп Горбачев, Мааян Нидан, Cabanne, Ark, Etapp Jyle, Пэрриш Смит и Никита Забелин.

Предыдущий рейв под названием DATA на заводе «Молния» отменили за несколько часов до начала из-за предупреждения Кузьминский межрайонной прокуратуры. Летом 2016 года аналогичным образом в последний момент отменили фестиваль Outline. Его организацией занимались представители команды Arma17, а также Stereotactic и Sila Sveta.