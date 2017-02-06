В Москве 11 февраля стартует бесплатный образовательный лекторий для начинающих городских садоводов «Дача в городе». Об этом The Village сообщили организаторы курса.

На лекциях расскажут историю садово-паркового искусства в Москве, объяснят основы проектирования, композиции и колористики цветника и проведут дискуссии о городском садоводстве.

Лекторами станут краевед Татьяна Воронцова, ландшафтный архитектор Анна Андреева, ландшафтный архитектор Наталья Борисова, архитектор Кирилл Губернаторов, руководитель отдела садово-парковой и природоохранной деятельности в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы «Парк „Зарядье“» Игорь Сафиуллин, ландшафтный архитектор Сильвия Александрова.

Вход на лекции бесплатный. Для участия необходима регистрация на сайте проекта. Количество мест ограничено.