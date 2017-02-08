В четверг, 16 февраля, «Международный мемориал» откроет во дворе Биологического музея инсталляцию «Новинская тюрьма» архитекторов Кирилла Асса и Надежды Корбут. Об этом The Village сообщили представители организации.

«Инсталляция напомнит горожанам о месте нахождения давно снесенной Новинской женской тюрьмы, одного из важных объектов печальной городской истории, через который пришлось пройти многим жертвам государственного насилия», — рассказали представители «Международного мемориала».

Мероприятие начнется в 18:30. В 19:00 начнется лекция писателя Бориса Минаева «Тайная жизнь Красной Пресни — дыра во времени и забытые клады», в ходе которой он расскажет о своих открытиях и любимых местах района, где происходили «главные события трех русских революций ХХ века и где находились три тюрьмы, связанные с советским террором: Новинская, Краснопресненская и Новопесковский концлагерь».

Также на открытии инсталляции представят брошюру «Топография террора. Пресня». Вход на мероприятие бесплатный. Регистрация — по ссылке.

Новинская женская тюрьма была открыта в конце 1907 года. Она просуществовала до конца 1950-х годов и в 1960 году была снесена для строительства комплекса зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи, в котором сейчас располагается правительство Москвы.