В среду, 12 апреля, на ВДНХ пройдут празднования по случаю Дня космонавтики. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

С 12 по 15 апреля в павильоне № 57 будет работать интерактивная выставка под названием «Россия — моя история». Посетители смогут выйти в космическое пространство и собрать в нем модели легендарных космических аппаратов — «Бурана», «Союза», а также «Прогресса». Это станет возможным благодаря VR-технологии — очкам виртуальной реальности. Выставка будет работать с 09:00 до 21:00. Вход бесплатный.

Кроме того, 12 апреля «Городская ферма» устраивает несколько мероприятий для детей до 7 лет: конкурсы рисунков и аппликаций на космическую тему, игры и танцы на свежем воздухе, а также мастер-классы «Модель Солнечной системы» и «Ракета или спутник». Здесь же горожане смогут послушать интерактивную лекцию «История освоения космоса» и поучаствовать в квесте «Путешествие по планетам Солнечной системы».

Все мероприятия на ферме пройдут с 10:30 до 19:00. Стоимость взрослого билета — 200 рублей, билет для ребенка от года до 4 лет стоит 100 рублей.

Помимо этого, посетители смогут сходить на экскурсию-путешествие в интерактивный музейный комплекс «Буран». В конце экскурсии гости ВДНХ получат возможность посадить «Буран» на космодром Байконур с высоты 80 тысяч метров.

Музей находится внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001» рядом с павильоном № 20. Экскурсию можно посетить с 14:00 до 20:00. Взрослым она обойдется в 500 рублей, а детям от 6 до 16 лет, студентам дневных форм обучения и пенсионерам — в 250 рублей.

Кроме того, в музее «Буран», а также в Политехническом музее на ВДНХ можно будет попробовать еду космонавтов. Это аутентичное питание в тюбиках, которое до последнего времени было доступно только в транспортных кораблях и на орбитальных станциях. Попробовать его можно будет с 11:00 до 20:00. Стоимость — от 300 рублей.

С 12 по 16 апреля на ВДНХ также пройдут тематические экскурсии, посвященные Дню космонавтики. На них расскажут историю создания монумента «Покорителям космоса», Аллеи космонавтов около метро «ВДНХ», о гостиничном комплексе «Космос» и улицах, прилегающих к территории выставки и связанных с этой отраслью.

Экскурсия стартует от арки Главного входа в 19:00, 15 и 16 апреля в 13:00 и 15:00. Цена экскурсии составляет 300 рублей на человека. Купить билет можно в экскурсионном бюро, расположенном слева от арки Главного входа.

Подробнее с программой мероприятий в День космонавтики на ВДНХ можно ознакомиться здесь.