С 13 апреля на фуд-корте «Экомаркета» возобновляются кинопоказы. Об этом The Village рассказали организаторы.

Фильмы будут показывать каждый четверг, до 4 мая. Программа будет посвящена ресторанам и еде. 13 апреля здесь покажут мультфильм «Рататуй», 20 апреля — картину «Шоколад» Лассе Халльстрёма по одноименному роману английской писательницы Джоанн Харрис, 27 апреля — «Ешь, молись, люби» Райана Мёрфи, а 4 мая — фильм «Повар на колесах» со Скарлетт Йоханссон и Дастином Хоффманом в главных ролях.

Все показы начинаются в 20:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.