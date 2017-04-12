С 20 по 23 апреля в Москве пройдет шестой ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Основной темой фестиваля стало право на идентичность. Девизом выбрали фразу «Только мне решать, кто я!». В программе «Бок о бок» представлены шесть игровых и документальных полнометражных фильмов, а также два сборника игровых короткометражек.

Сборник «Квиру мир!» объединяет тема гендерного разнообразия современного мира, а в сборник «Коротко о главном» вошли девять коротких историй со всего мира — от шведской авангардной анимации до британского этюда про «гопницу, влюбившуюся в девушку в хиджабе».

Кроме того, в программе фестиваля заявлены дискуссии, встречи с актерами, режиссерами и экспертами из разных стран. Например, после одного из показов пройдет встреча с транс-активисткой Сьюзен Страйкер и продюсером Екатериной Мессорош, а также презентация книги журналиста и писателя Сергея Хазова-Кассиа «Евангелие от».

С расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь. Стоимость билетов —250–350 рублей.