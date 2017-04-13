Музыкальный фестиваль Motherland Summer объявил первую часть лайнапа, дату и место проведения мероприятия в этом году. Об этом сообщается на странице фестиваля во «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в понедельник, 12 июня, в центре городской культуры «Правда». На трех сценах ЦГК выступят 25 групп, в том числе Антоха МС, Motorama, «Пасош», «Он юн» и «Свидание». Остальные участники будут объявлены позже. 12 июня празднуется День России и он считается выходным.

Сейчас билеты на фестиваль стоят 800 рублей. После объявления следующей пятерки участников они подорожают.