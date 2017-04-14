В среду, 19 апреля, в залах Ленинградского и Ярославского вокзалов Третьяковская галерея откроет экспозиции, которые были созданы по мотивам выставки «Оттепель». Об этом The Village сообщили в пресс-службе галереи.

«Третьяковская галерея и ОАО „РЖД“ представляют совместный специальный проект „Оттепель“. Экспозиции, созданные по мотивам выставки „Оттепель“ в Новой Третьяковке, будут открыты в залах Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве, а также на девяти вокзалах сети железных дорог (Киров, Казань-Восстание, Нижний Новгород, Хабаровск, Новосибирск-Главный, Самара, Адлер, Ростов-Главный, Челябинск)», — заявили в пресс-службе.

Экспозиции будут работать с 19 апреля по 19 августа. В них представят около 30 репродукций живописных работ, оригиналы которых выставлены в пяти из семи смысловых разделов выставки в Третьяковской галерее: «Лучший город Земли», «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение» и «Атом — космос».