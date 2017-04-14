Депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести законопроект, в котором предлагается сделать выходным днем понедельник, следующий за Пасхой. Об этом со ссылкой на парламентариев сообщает «Интерфакс».

Документ разработали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, глава комитета органа по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Пасха является одним из главных христианских праздников, и во многих странах день, следующий за ней, также является выходным. Мы считаем, что целесообразно ввести подобную практику и в России», — говорится в пояснительной записке к документу.

В 2018 году, согласно расчетам, Пасха выпадает на 8 апреля. По поправкам депутатов, выходным днем может стать 9 апреля 2018 года.

Документ вносит в Трудовой кодекс России поправки, которые устанавливают выходные праздничные дни в пасхальный понедельник до 2050 года в связи с тем, что празднование Пасхи не привязано к конкретной дате.