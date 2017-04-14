В ежегодном рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма, составляемого экспертами Всемирного экономического форума, Россия заняла 43-е место из 114. Об этом сообщается на сайте организации.

По сравнению со списком 2015 года Россия поднялась в рейтинге на две позиции, расположившись между Индонезией и Турцией. Индонезия годом ранее заняла 50-е место, а Турция — также 44-е. Рейтинг оценивает страны по 14 параметрам, включая здравоохранение, безопасность, культурные и природные достопримечательности, уровень развития авиатранспортной инфраструктуры и прочее.

В категории «Здравоохранение и гигиена» Россия заняла 5-е место из 136, а в «Ценовой конкурентоспособности» — 22-е. Самые низкие оценки у страны за интеграцию в мировое сообщество, где страна оказалась на 115-м месте, а также за безопасность, где она разместилась на 109-м месте.