В субботу, 22 апреля, в Москве отметят Международный день Земли. В честь праздника пройдут квесты, концерты и мастер-классы. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» предлагают широкую программу для детей и взрослых. С 12:00 до 15:00 участники праздника смогут создать виртуальные граффити на экологическую тематику, с 13:30 до 14:00 понаблюдать за парадом ростовых кукол высотой почти два метра.

Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию поделок из картона, веток, пластиковых бутылок и стаканов. Тут же пройдет фотоквест по Красной книге Москвы и экологический субботник, на котором высадят 20 берез и более сотни цветов — бархатцев.

В саду «Эрмитаж» с 11:00 до 15:00 желающие смогут послушать лекции орнитолога и принять участие в мастер-классах по изготовлению экодомиков для птиц.

Парк Горького, «Музеон», Государственный Дарвиновский музей и еще около 15 площадок в 12:00 проведут акцию «Всероссийская лабораторная». Москвичи смогут проверить свои знания школьной программы по естественным наукам. Участие в акции — по предварительной регистрации.