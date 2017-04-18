В четверг, 20 апреля, Государственный институт русского языка имени Александра Пушкина откроет Школу русского слова. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Школа русского слова создана для популяризации знаний и привлечения внимания самых разных групп населения к русскому языку, культуре речи, риторике как искусству эффективной словесной коммуникации», — говорится в сообщении.

В школе будут проводиться встречи, занятия, лектории и мастер-классы по обучению искусству слова — как публичного и ораторского, так и художественно-выразительного. Курсы предназначены для взрослых, школьников и преподавателей.

Открытие школы начнется в 17:00. После церемонии открытия состоится первое открытое занятие, на котором руководитель программы Владимир Аннушкин расскажет, как учиться хорошей речи.