С 18 по 20 мая в России пройдут показы фильмов Дэвида Линча «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Шоссе в никуда». Об этом The Village сообщили представители компании-прокатчика Russian World Vision.

«Все три фильма можно было видеть на редких ретроспективах Линча. В полноценный кинотеатральный прокат по России их до настоящего времени не выпускали», — рассказали представители фирмы.

По их словам, Линч также записал видеообращение к россиянам, которое будет демонстрироваться перед показами. Картины режиссера выйдут в прокат в HD-качестве и будут показываться на английском языке с русскими субтитрами. Расписания сеансов и цены на билеты станут известны позже.