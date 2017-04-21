Специально для The Village специалисты онлайн-сервиса «Сравни.ру» подготовили рейтинг стран, в которые россияне поедут на майские праздники в 2017 году.

Место Страна Количество

Испания 9,7 %

Германия 8,2 %

Чехия 6,7 %

Франция 5,8 %

Италия 5,3 %

Греция 3,8 %

Израиль 1,4 %

Болгария 1 %

Китай 1 %

Португалия 1 %

«Как и в 2016 году, большинство россиян на майские праздники выбирает европейские направления. В 2017-м процент желающих посетить страны Шенгенского соглашения вырос с 33 до 55,9 %. На наш взгляд, такой скачок связан со стабилизацией курса рубля и, соответственно, снижением курса евровалюты. Также на выбор европейского направления влияет большое количество авиаперевозчиков, низкая стоимость авиабилетов и короткая длительность перелета до пункта назначения», — рассказал генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов.

Аналогичное исследование провел «Яндекс». По его данным компании, наиболее популярными у жителей Москвы станут поездки в Турцию, на Кипр и по территории России. Из российских направлений самые популярные для путешествий на майские праздники — курорты Краснодарского края, в первую очередь — Сочи, и Санкт-Петербург.