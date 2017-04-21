В какие страны россияне поедут на майские праздники
Специально для The Village специалисты онлайн-сервиса «Сравни.ру» подготовили рейтинг стран, в которые россияне поедут на майские праздники в 2017 году.
Место
Страна
Количество
Испания
9,7 %
Германия
8,2 %
Чехия
6,7 %
Франция
5,8 %
Италия
5,3 %
Греция
3,8 %
Израиль
1,4 %
Болгария
1 %
Китай
1 %
Португалия
1 %
«Как и в 2016 году, большинство россиян на майские праздники выбирает европейские направления. В 2017-м процент желающих посетить страны Шенгенского соглашения вырос с 33 до 55,9 %. На наш взгляд, такой скачок связан со стабилизацией курса рубля и, соответственно, снижением курса евровалюты. Также на выбор европейского направления влияет большое количество авиаперевозчиков, низкая стоимость авиабилетов и короткая длительность перелета до пункта назначения», — рассказал генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов.
Аналогичное исследование провел «Яндекс». По его данным компании, наиболее популярными у жителей Москвы станут поездки в Турцию, на Кипр и по территории России. Из российских направлений самые популярные для путешествий на майские праздники — курорты Краснодарского края, в первую очередь — Сочи, и Санкт-Петербург.
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