В музее парка Горького с 1 мая по 4 сентября 2017 года будет проходить выставка «Шестидесятники. Отдых». Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

На выставке представят редкие кадры и артефакты из архива парка, а также бытовые вещи из коллекции Московского музея дизайна и частных собраний, которые характеризуют отдых поколения шестидесятников.

«Особое внимание уделено Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года — невероятному празднику свободы, мероприятия которого проходили в том числе в парке Горького: например, легендарный водный праздник-парад на Москве-реке. Часть экспозиции будет посвящена поэтам-шестидесятникам: Белле Ахмадулиной, Роберту Рождественскому, Андрею Вознесенскому, Евгению Евтушенко», — заявили в пресс-службе.

В рамках выставки также представят общепит 1960-х годов — кафе и рестораны. В одной из витрин музея выставят несколько бытовых артефактов, а на экранах будет идти комедия Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу».