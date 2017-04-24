В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 6 мая 2017 пройдет экоконцерт под открытым небом «Поющий сад», приуроченный к сезону цветения сакуры. Об этом The Village сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Солируют известные лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей — баритон Владислав Чурсин, бас-баритон Денис Апполонин и меццо-сопрано Александра Вереск. В яркой и зрелищной программе — оперные арии, старинные романсы, русские и неаполитанские народные песни и многое другое. Под звуки коллекционного электропианино гости майского вечера услышат мастерское исполнение знаменитых произведений таких композиторов, как Джузеппе Верди, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков, Михаил Глинка, и многих других», — заявила Архипова.

По ее словам, в мае в саду зацветут три вида сакуры: сахалинская вишня Саржента, курильская вишня ниппонская, вишня пильчатая, сорта Аманогава (с темно-розовыми бутонами) и Канзан (с розово-красными бутонами). В саду также растет японская мелкопильчатая вишня сорта тисима, которая была привезена со склонов горы Фудзияма в 2010 году в качестве подарка от властей Токио.