27 и 28 мая с 12:00 до 19:00 в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет XV весенний фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На фестивале посетители увидят показательные выступления профессиональной пилотажной группы и бои на традиционных японских воздушных змеях роккаку. Цель состязаний — лишить змея противника стабильности в воздухе и заставить его приземлиться. Также состоится мастер-класс по изготовлению воздушного змея.

Змеев можно будет запустить на берегу Нижнего Царицынского пруда — между Шипиловским проездом и Новоцарицынским шоссе, рядом со станцией метро «Орехово». Запустить в небо воздушного змея сможет любой желающий. А для тех, у кого его нет, будут работать бесплатные пункты проката.

Кроме того, на фестивале возведут «сад ветра» из развевающихся лент и флагов. Для посетителей выступят диджеи, а на берегу пруда организуют ярмарку.

Ожидается, что мероприятие посетят около 15 тысяч человек.

Фестиваль «Пестрое небо» впервые состоялся в 2003 году. С 2012-го он проводится в музее-заповеднике «Царицыно» дважды в год.