Организаторы театрального проекта Cargo Moscow открыли продажу билетов на летний спектакль в грузовике Cargo X. Об этом импресарио Федор Елютин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Шоу позиционируется как спектакль-приключение в жанре site-specific. В каждом сеансе могут участвовать до 50 человек. Их размещают в кузове фуры, переделанном в зрительный зал. При этом одна сторона кузова полностью прозрачна для тех, кто находится внутри, и абсолютно непроницаема снаружи.

Спектакль длится 90 минут. За это время зрителям расскажут историю о путешествии по просторам Восточной Сибири и Дальнего Востока по маршруту Москва — Магадан и покажут места, в которые нельзя попасть обычным горожанам.

Премьерные показы пройдут с 5 по 8 июля. Затем спектакль будут показывать в 12:00, 14:00 и 16:00 со среды по воскресенье. Всего состоится 100 шоу, после которых грузовик уедет обратно в Европу.

Билеты можно приобрести на сайте проекта. Их цена составляет 2 500 рублей.

Представление организовано европейским театром Rimini Protokoll и Федором Елютиным.