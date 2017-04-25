Весь май будет действовать метеорный поток Эта-Аквариды (Майские Аквариды. — Прим. ред.), рожденный кометой Галлея. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Максимум действия Майских Акварид наступит 6 мая в 04:00 по московскому времени. В это время можно будет увидеть падение до 55 метеоров в час. Отмечается, что активность метеорного потока Эта-Аквариды сохранится до 28 мая: можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час.

Кроме того, 26 мая Луна подойдет к Земле на ближайшее расстояние в 2017 году — 357 тысяч километров. Однако на эту дату придется новолуние, так что наблюдать спутник с Земли не получится.

В Московском планетарии напоминают, что Майские Аквариды лучше всего наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней.