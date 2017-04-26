В четверг, 27 апреля, в здании бывшей медсанчасти № 32 на Татарской улице откроется выставка театральных художников «Итоги сезона № 53». Об этом сообщается на сайте мэрии города. Мероприятие пройдет в новом выставочном пространстве будущего музейно-театрального центра. Сам центр, где появится музей российской эстрады, откроется в 2018 году.

На выставке представят фотографии, видеоинсталляции и комиксы к спектаклям российских театров. Выставка будет оформлена в тематике переезда. В интерьере используют скотч, гофр, крафтовую бумагу и картон. На выставке посетителям покажут театральные декорации, макеты и эскизы к ним.

В пространстве главного художника Электротеатра «Станиславский» Анастасии Нефёдовой продемонстрируют эскизы костюмов, фотографии и коллажи к спектаклю «Идиотология» по роману Федора Достоевского «Идиот».

После окончания выставки «Итоги № 53» 31 мая пространство будущего музейно-театрального центра используют для других проектов.