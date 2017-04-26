В понедельник, 1 мая, в саду имени Баумана откроется магазин виниловых пластинок Dig. Об этом The Village сообщил его сооснователь Петр Чинават. Ранее магазин располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля.

Dig будет работать в павильоне, расположенном ближе к Старой Басманной улице, рядом с кафе Sito. Площадь нового магазина составит 50 квадратных метров, что в три раза больше предыдущего помещения. «У нас наконец-то появится пространство, где мы сможем выставить все пластинки, которые хранились неразобранными. Также у нас появится больше недорогих б/у-проигрывателей на продажу», — заявил Чинават.

В течение месяца в магазине планируется расширить ассортимент, а основное пополнение случится летом. «К нам уже плывут танкеры с винилом», — отметил Чинават. «Мы планируем плотно сотрудничать с арт-программой парка. Они, кажется, тоже открыты ко многому. Точно хотим сделать летом диджейку, которая будет в магазине на постоянной основе, где будут играть уважаемые артисты и транслировать это в интернете. В каком именно формате, расскажем позже», — добавил он.

Магазин будет работать без выходных, с 12:00 до 20:00.

Павильон, в котором откроется новый Dig

Магазин Dig существует с 2010 года. Там продаются виниловые пластинки, проигрыватели, а также книги.

Сначала он находился в Певческом переулке, однако после рейдерского захвата переехал в помещение при клубе «Культ». В декабре 2012 года Dig заработал вместе с книжным магазином «Циолковский» в Политехническом музее. В 2013 году оба магазина переехали в соседние помещения на Большой Молчановке. В июне 2014 Dig начал работать в пространстве «Дич», которое открылось на месте клуба «Культ».