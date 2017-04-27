Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival запустил сайт и объявил полную программу. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

В программу фестиваля вошли 35 полнометражных фильмов, среди которых картины с участием Дэвида Боуи, Игги Попа, Кейт Бланшетт, Мишеля Уэльбека, Рикардо Виллалобоса, Леонарда Коэна, Major Lazer и Laibach, а также семь тематических программ: «Ночные животные», «Специальные события», «Последствия медиа», «Поездки за город», «Музыка», «Художник за кадром» и «Дивный новый мир».

Показы будут проходить с 25 мая по 4 июня в «Октябре», Центре документального кино, институте «Стрелка» и музее «Гараж».

Полная программа фестиваля и расписание показов доступны на сайте Beat Film Festival. Там же можно приобрести билеты на сеансы.