Курганская: По дороге на Конюшенную спотыкаемся о чьи-то лежащие на асфальте брюки — петербуржцы буквально выпрыгивают из штанов, спеша в эти темные закоулки. Мы хлюпаем по лужам, чтобы попасть на остров техно-клубов Stackenschneider и Mosaique, а также открывшихся в этом году VNVNC и «Танцплощадки». Не особо разбирая, где что, заходим в первый по курсу — там в бликах красного света толпа на танцполе колышется под монотонное минимал-техно. Настолько монотонное, что я присаживаюсь на скамейку у входа и, напичканная коктейлями, впиваюсь невидящим взором в стену. «ДЕВУШКА, У НАС НЕ СПЯТ», — спустя несколько минут мне в лицо заглядывает охранник.

Чесова: Смотрю на полупустой танцпол Stackenschneider и с тоской думаю, что в какой-нибудь «Рабице» в сей поздний час публика уже давно зашлась в техно-пароксизме. Здесь же градусу веселья еще есть куда расти, если происходящее на техно-вечеринках вообще можно назвать весельем. Оставляю Настю спать где-то в углу, а сама пополняю собой жидкие ряды танцующих — судя по всему, все самые модные местные техно-кобры сейчас озаряют собой пространство на платной вечеринке в соседнем клубе Mosaique. Те же, кому денег на входной билет не хватило, прозябают в «Штакене» — в основном это студенты и вчерашние выпускники вузов в бросовых аутфитах.

Проходит минут сорок, и вот я уже не свободно передвигаюсь по полупустому залу, а с трудом протискиваюсь между нахлынувших в клуб потных рейверов. Это утомительно, и я решаюсь на экскурсию в туалет, где наблюдаю целую очередь к раковине из желающих промочить горло бесплатной водопроводной водой.

Возвращаться на танцпол не хочется, поэтому смело выкатываюсь во дворик покурить, где меня тут же атакует лукавый юноша со скейтом под мышкой, сгорающий от желания познакомиться, — еще ни разу на рейве ко мне никто так откровенно не подкатывал, московской техно-публике обычно не до этого.

Здесь же, на скамейке, в двух шагах, сидит кумир моей давно минувшей юности — солист некогда популярной рок-группы, ныне изрядно обрюзгший и постаревший (впрочем, скрывать не буду, годы и меня не пощадили).

В целом мне здесь скорее нравится, но это потому, что я вообще довольно уютно чувствую себя на техно-вечеринках. А эта вполне себе рядовая, без изысков и каких-то очевидных особенностей, ну разве что публика чуть помладше и попроще, чем московская.

Курганская: В это время я заглядываю в соседний клуб «Виновница», на двери которого красуется цитата из Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий», переведенная на английский. Оставили надежду и шагнули на танцпол ровно два человека. Любопытно, что, когда я была в этом месте в прошлый раз, месяц назад, их было столько же.