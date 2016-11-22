В мировой прокат вышел спин-офф поттерианы «Фантастические твари и где они обитают» о приключениях магического зоолога Ньюта Скамандера. Во вселенной Гарри Поттера Скамандер известен как автор одноименной книги: ее громоздкое название мелькало на страницах самого первого романа о мальчике-волшебнике. В 2001 году, дописав знаменитую серию до середины, Джоан Роулинг издала два школьных учебника Гарри, в том числе упомянутое пособие по магической зоологии.

Фауна поттеровского мира — не только знакомые каждому драконы с единорогами, но и экзотические твари, придуманные самой Роулинг или позаимствованные ею из малоизвестных мифологий. Попробуйте отличить их от реальных животных в нашем новом тесте.

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иллюстрации: Дарья Кошкина