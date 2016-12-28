Тестовое задание

В Центре Мейерхольда за восемь занятий меня обещают научить основам актерской импровизации, теории комедии и искусству публичных выступлений. Курс ведет команда актеров, сценаристов и резидентов шоу Stand Up ЦИМермана, выступления которых можно часто видеть в том же Центре Мейерхольда: Виталий Щанников, Филипп Мещеряков, Амбарцум Симонянц и Юрий Касимцев. Преподаватели объясняют, что стендап начинается с comic view — вашего взгляда на мир. Что вас бесит, забавляет, удивляет или печалит. Что с вами происходило в детстве, кто вы по национальности, где работаете? Поэтому первый сценарий рекомендовано написать про себя — зрители от вас другого и не ждут. Кто вы? В чем ваша особенность? Почему уже пять минут занимаете сцену?

Мне хотелось быть как Эми Шумер — жесткой, откровенной, смешной. И сказать со сцены, что, пока мои одноклассницы ждут вопроса «Дорогая, ты выйдешь за меня?», я жду вопроса «Курица или рыба?». На первом занятии в качестве тестового задания я рассказываю несколько забавных (как мне тогда казалось) фактов о себе. Что езжу в спортзал на такси. Что в детстве вставала на стул, пела и сама бросала себе под ноги искусственные цветы. Что умудрилась порвать ухо, играя с батареей. Что до сих пор считаю дни недели по школьному дневнику. Что разбила нос о плиту, на которой омывали Христа.

— Давай еще раз предложи темы, о которых тебе бы хотелось рассказать зрителям, — предлагает мне преподаватель Виталий.

Меня вызывают в середину круга. Хочется замычать: ни одной идеи. Я перебираю доступные опции для шуток: национальность (я просто русская — это скучно), попытки похудеть (у меня и пододеяльник в пельменях есть — высококалорийный, на зиму), браки, разводы и дети (ни того, ни другого, ни третьего) и профессия (как раз в тот момент я была без работы и не понимала, как себя идентифицировать). Вокруг 15 пар внимательных глаз сокурсников, но у них, кажется, нет проблем с самоидентификацией. Вот сидит парень, который смеется как чайка, вот чемпион по академической гребле, вот женщина с тремя детьми, тремя мужьями и тремя кредитами. Для стендапа по правилам я была слишком скучной.

Не унывают только преподаватели. Отличительной чертой, за которую они попытались (не в буквальном смысле) ухватиться, — мои волосы. Красивые густые волосы. Но кому интересно слушать, как кто-то шутит про свои косы? Я, например, ненавижу расчесываться. Из-за этого на затылке часто скатываются жуткие колтуны, которые я потом не могу расчесать и поэтому — от собственной лени — отрезаю. А парикмахеру вру, что «оно само опять вот так криво выросло». Но и этот факт не назовешь хоть сколько-нибудь смешным.

Может, пошутить про то, что у меня много мужских черт характера? Например, я не могу смотреть, как кто-то собирает шкаф из «Икеи». Потому что сама делаю это в десять раз быстрее. Однажды, пока мой бывший был на работе, я разобрала и собрала шкаф за десять минут. И оказалось, что двери все же закрываются. А внутри было место для ящика с бельем.

— Подумайте, что вас бесит? — обращается к будущим комикам Виталий Щанников.

Я вспоминаю банальные вещи: пуговицы рубашки, расходящиеся на груди, розы по 30 рублей на «Киевской» на пару с автобусом «в Брянск», аплодисменты при посадке самолета, ультракороткие шорты на мужчинах, названия с англицизмами типа «The Горка», а еще когда в комментариях в фейсбуке кто-то вопрошает: «А меня одного бесит, что...?»

В итоге я выношу на суд сокурсников три темы: «Как я чуть не стала поп-звездой», «Почему я — единственным мужчина в своей семье» и «Как я восемь лет пытаюсь заняться спортом». Поп-звезда интересует многих, но в итоге побеждает вариант № 2.