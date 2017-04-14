ЭкспериментДизайнеры и художники расписывают пасхальное яйцо
Иллюстраторы и уличные художники — о космосе, динозаврах и Пасхе
В воскресенье, 16 апреля, в России встретят Пасху — христианский праздник с языческими корнями. Яйцо, как символ зарождения жизни и развития, встречается во многих мировых культурах. The Village Екатеринбург попросил нескольких художников, иллюстраторов и стрит-артистов расписать пасхальные яйца и рассказать, что они изобразили на них и почему. Наши герои использовали акрил и карандаш, тушь и ручки. Показываем, что из этого вышло.
Екатерина Кравцова
Иллюстратор
Меня вдохновляет космос, и на рисунках я часто изображаю разные космические тела, астероиды и звезды. Люблю ночь и горы. Я рисую в стиле геометрической графики, и окружающее меня пространство делится на равномерные треугольники и полигоны.
Два яйца — это две планеты, на одной из которых день, а на второй ночь. Две маленькие вселенные с горами и звездами. Для фона я использовала белую акриловую краску и черную тушь, которые наносила губкой. Рисунки сделала гелевыми и капиллярными ручками без использования кистей.
Олег TRIN
граффити-художник
В искусстве граффити существует множество стилей. Throw-up — один из самых простых и быстрых способов написать название своей команды или собственное имя. Такие надписи часто появляются быстро и нелегально.
Бывают случаи и места, где использование аэрозольных баллонов, маркеров и прочих красочных материалов невозможно, но при этом необходимо оставить свой след. На этот случай есть стикербомбинг: стикеры клеятся за доли секунды куда угодно, оставляя яркую отметку об авторе.
На этот раз стикеры добрались и до пасхальных яиц. На них изображена аббревиатура названия граффити-команды Destroyers Style Crew.
Анастасия Москвина
Дизайнер
На яйце я изобразила зарождение жизни. Круглый желток голубого цвета одновременно символизирует и планету Земля, и зародыш. Черное — это космос, белое — звезды. Внутри яйца беспомощное создание, и руки обнимают его заботливо и любя.
Для проекта я использовала деревянный муляж, рисунок сделала акрилом. Сначала хотела сделать простой орнамент, а затем решила показать, что из яйца может появиться живое существо. Яиц я не ем.
Наталья Пастухова
Художник, создатель одежды hello pepe
Тема заповедников, динозавров и столкновения их с кометами и метеоритами — одна из моих любимых. Мне кажется, она удачно ложится на пасхальный повод, потому что здесь происходит столкновение двух разных теорий сотворения мира, креационистской и эволюционной. А яйцо — отличное символическое пересечение этих теорий как символ жизни и мира и прямой символ размножения динозавров.
В моей версии яйцо играет роль транзитной зоны, места слияния символов традиционного православного и традиционного эволюционного. И здесь у них все по любви.
Я рисовала акриловыми маркерами Molotow, использую их везде. Сначала попробовала акриловыми красками, но мне не понравилось. Еще поняла, что яйца — не мой формат, ювелирная работа. Для творчества мне нужно пространство от квадратного метра, и всерьез раскачалась я только к третьему яйцу.
Александр Галешников
художник, арт-директор агентства StreetArt
На яйце я нарисовал офис агентства StreetArt, все просто. Нанес его простым карандашом «Конструктор», основание заклеил обычным марлевым пластырем и сделал подпись красным фломастером. Пластырь наклеен крестом, фломастер красный как кровь или вино.
Иисус — сын Яхве, который якобы создал жизнь, а рисунок нанесен графитом, минералом из класса самородных элементов, одной из аллотропных модификаций углерода. Соединения углерода составляют основу земной жизни, а их свойства во многом определяют спектр условий, в которых подобные формы жизни могут существовать.
Анна Матяж
Художник
Когда я была маленькой, расписывала яйца гуашью, и при очистке они намокали и пачкались в краске. Сейчас использовала акрил, который высыхает мгновенно. Ему ничего не страшно, но для верности я покрыла рисунок лаком.
Сначала хотела нарисовать единорога, а потом в шутку подумала, что для Пасхи это перебор и бесовщина. Еще хотела изобразить обнаженных женщин, но постеснялась. В итоге нарисовала коня, божью тварь. Белое, нарядное, праздничное создание.
Раньше я раскрашивала яйца каждый год. Раскрашивала их всем, от гуаши до фломастеров, в студенчестве рисовала на яйцах родной университет. Последние несколько лет не крашу, но чувствую, что скоро буду развлекать рисованием сына.
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