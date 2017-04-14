Екатерина Кравцова

Иллюстратор

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Меня вдохновляет космос, и на рисунках я часто изображаю разные космические тела, астероиды и звезды. Люблю ночь и горы. Я рисую в стиле геометрической графики, и окружающее меня пространство делится на равномерные треугольники и полигоны.

Два яйца — это две планеты, на одной из которых день, а на второй ночь. Две маленькие вселенные с горами и звездами. Для фона я использовала белую акриловую краску и черную тушь, которые наносила губкой. Рисунки сделала гелевыми и капиллярными ручками без использования кистей.