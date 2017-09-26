Эксперимент«Тот, кто курит, — дурачок»: Редакция слушает новый альбом Антохи MC
«Все неизбежно обрастает клюквой, когда появляется балалайка»
22 сентября состоялся официальный релиз нового альбома Антохи МС который состоит из 14 композиций, а 29 сентября его можно будет впервые услышать живьем в Red Club. Антон записал «Советы для молодоженов» дома и посвятил его одной из важнейших, на его взгляд, тем социума — семье. В редакции The Village есть и поклонники Антона Кузнецова, и те, кто его творчеством не интересовался. Мы послушали, прокомментировали этот релиз и публикуем мнения (которые разошлись).
Антон Федченко-Суворов
оператор и режиссер монтажа
Чувак явно преемник JQ и Михея, нотка вот эта сиплая там у него играет внутри. Простые мелодичные ритмы фанка, хауса, брейкбита и даба плюс тексты, понятные каждому, кто хотя бы раз попадал мячом в окно соседа. Новый альбом Антона — некий учебник по перевоспитанию хулигана в пионера!
Степан Нилов
редактор раздела «Развлечения»
На новом альбоме Антоха МС увлекается очень сомнительным занятием — а именно декламацией социально позитивных манифестов, причем настолько прямолинейных и примитивных, что их можно спутать с душными советскими комедиями. Релиз полностью соответствует своему названию, и поэтому чуть ли не в каждом треке певец-скоморох советует слушателю заняться обустройством дома, призывает бросить табак («тот, кто курит, — дурачок»), а девушек (почему-то именно девушек) — похудеть. На треке «Антоха» можно услышать фразу «сильным, трезвым будь», что, впрочем, не мешает музыканту коллаборировать с алкогольными брендами. Вдохновением Антохе служит не только маниакальная любовь к инструментам (пилы, дрели и отвертки упоминаются, без преувеличения, на протяжении всего релиза), но и надоевшие 90-е — он конечно вспоминает детство, Mortal Combat и коробку во дворе. Хайлайт альбома — песню «Время ток» — в студийной адаптации неожиданно переделали не в лучшую сторону (в клипе трек звучал намного симпатичнее). Антоха часто переключает флоу, и местами это неплохо ложится на удачные биты («Дни», «Что диктует горизонт»), но все неизбежно обрастает клюквой, когда появляется балалайка. Так из самобытного на первый взгляд проекта мы постепенно получаем очередного Нейромонаха Феофана — эстетизацию всего самого китчевого, что есть в нашем культурном наследии. Проблема заключается еще и в том, что образ Антохи МС уже несколько лет преподносится как аутентичный и правдивый — так что объяснить все постиронией в этом случае не удается.
Таня Симакова
главный редактор
Это очень русская музыка. Такую, наверное, писали бы герои Андрея Платонова, окажись они в нашем времени. Не могу сказать, что я фанатка Антохи МС, принимать близко к сердцу песни о пользе спорта и вреде курения мне сложновато. Но свою аудиторию он точно найдет.
Настя Макоста
редактор раздела «Развлечения»
Я человек, который до этого материала ни одного трека Антохи МС дольше 20 секунд не слушал. Слышала от друзей только, что Антон очень добрый чувак с большим сердцем. Мне понравилось звучание нового альбома — даб и брейкбит очень классные. А вот благодаря балалайке и гуслям я почувствовала себя где-то в самом сердце колхоза, сразу захотелось поприседать и пораскидывать руки и еще чтобы в какой-нибудь из композиций прокукарекал петух.
Насчет Антохиной манеры петь я могу сказать вот что: мне очень понравилась строчка «Тараканам — покой, а мы таскаем, весело жить!» Скорее всего, там вообще таких слов не было, но так услышала.
Саша Петькова
редактор раздела «Стиль»
У таких, как Антоха МС, хочется найти в тексте нарочито бессмысленную жирную цитату, чтобы потом без повода вставлять ее в любую беседу, но этой нехитрой задаче мешает каша во рту у Антохи, еще большая, чем у меня самой. Всегда немного страшно за артистов, пытающихся вклиниться в плеяду экспериментаторов с джазовой гармонией, — велик риск выпустить идеальный альбом для парковки у «Меги» или лифта в Holiday Inn. Хорошо, что в случае с Антохой в этом, по крайней мере, нет никакой претензии. И раскрепощенная терция в «Земле» была хорошей идеей — жаль, не удалась. А вот мысль обменять айфон на домкрат мне нравится.
Гоша Ванунц
заместитель главного редактора
Мне капитально неловко слушать Антоху МС, поэтому сейчас я заставил себя насильно и бросил на восьмом треке. Неловко, потому что чувствую себя то ли барином в крепостном театре, то ли Чарли на шоколадной фабрике. Наверное, как упражнение в стиле вся эта семантическая мишура из крестьянского культпросвета и детской телепередачи правда звучит довольно убедительно, но не понимаю, какие именно теплые чувства и у кого она должна вызывать, ну разве что у солнечных человечков, которые ездят в Индию просветляться. Слушайте лучше Михаила Круга!
Андрей Яковлев
специальный корреспондент
Мне Антоха нравится давно, весной я даже познакомился с ним лично и прогулялся по Чистым прудам. Старые треки хорошо слушать летом в метро или автобусе, а вот новые я пока не смог отличить друг от друга. Может быть, они так похожи, потому что я их слушал в длинном видео на YouTube один за одним, а может быть, потому что я пока не смог разобрать слова. Зато услышал балалайку, фанковые позывы и фразу «переменка, сменка, дневничок». Это уже хорошо.
Алла Буракова
менеджер редакции
Антоха МС очень Антоха МС. Что тут еще можно сказать?
Ссылки для скачивания альбома Антохи МС «Советы для молодоженов»:
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Обложка: Сергей Иванютин
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