Я человек, который до этого материала ни одного трека Антохи МС дольше 20 секунд не слушал. Слышала от друзей только, что Антон очень добрый чувак с большим сердцем. Мне понравилось звучание нового альбома — даб и брейкбит очень классные. А вот благодаря балалайке и гуслям я почувствовала себя где-то в самом сердце колхоза, сразу захотелось поприседать и пораскидывать руки и еще чтобы в какой-нибудь из композиций прокукарекал петух.

Насчет Антохиной манеры петь я могу сказать вот что: мне очень понравилась строчка «Тараканам — покой, а мы таскаем, весело жить!» Скорее всего, там вообще таких слов не было, но так услышала.