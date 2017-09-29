В Москве начались недели японского поп-арта — вчера в галерее Гари Татинцяна стартовала выставка Кейичи Танаами, а сегодня, 29 сентября, в «Гараже» открывается инсталляция Такаси Мураками «Будет ласковый дождь».

Мураками часто называют японским Уорхолом — он любит пестрить, аниме и мангу, а в коллаборации с Канье Уэстом и Louis Vuitton лез еще до того, как это стало мейнстримом. Шансов не увидеть селфи с выставки японского художника у вас практически нет, поэтому, чтобы как-то подготовить своих читателей к шоку, редакторы раздела «Развлечения» Настя Макоста и Степан Нилов отправились фотографироваться первыми.