Сразу признаюсь: я никогда не слушал группу «СБПЧ» и никогда ей не интересовался — хватило увидеть квази-ЛГБТ-клип, который нагло подменяет понятия сестринства и сексуальной раскрепощенности влажными мечтами гетеросексуальных мужчин. В России так можно (а еще можно быть героем молодого поколения, публично говорить «ненавижу геев» и продолжать штамповать солдауты, на которых будет радостно прыгать не только ЦА группы, но и сотрудники прогрессивных медиа, но это уже совсем другая история, к «СБПЧ», к счастью, не имеющая никакого отношения). Знаю только, что Илья Барамия — участник «СБПЧ» — делает хорошую музыку для проекта «Аигел».

Так же и на альбоме «Мы не спали, мы снились» — сама музыка сделана качественно, и все это диско с фанфарами звучит как надо, но к текстам претензий настолько много, что я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с бессмысленного фонетического онанизма вроде «тут и там мы бьем в тамтам» — эдакой подготовки к тяжелой артиллерии в форме строчек, где буквально поется «это ласковый спецназ, у тебя подбитый глаз». После такого даже Элджей кажется певцом Принцем. Если это писалось для студентов, которые до сих пор экспериментируют с джинсами скинни и клетчатыми рубашками, тогда все понятно — хотя так ведь даже в H&M уже сложно одеться. Но как можно сочинять песни со строчками «впереди радость и смех» в стране, которая только что переизбрала президента, при котором успело вырасти целое поколение? Только не говорите, пожалуйста, что это все ирония и абсурд — станет только хуже.

В общем, я не понимаю, почему Кирилл Иванов четыре минуты тянет «я обещал никогда не выключать, но я отключил телефон» и даже пытается обозначить дерзкий пацифизм: «Мы мусоров называли „копчики“, в прохожих плевались черешнями, солдатам кричали: чего вы тут топчите?» — может, потому что я впервые осознанно заставил себя включить эту группу. Впрочем, ситуацию несколько улучшил (но не спас) дабовый трек «Друг» при участии певца Томаса Мраза — пример того, что петь можно не настолько плохо, достаточно просто иметь подходящий голос с удачно подобранным эффектом. Последний трек — неприятную попытку монументально закончить совершенно пустой альбом — я даже не дослушал до конца. Вот тут одна из цитат как раз будет уместна: «Ну все, горшочек, не вари».