На самом деле это совсем не неожиданное решение: с 2010 года Боб Дилан неизменно оказывается в числе фаворитов букмекерского списка Нобелевки. Так, в 2011 году он делил наибольшие шансы на первое место со шведским поэтом Тумасом Транстрёмером (премию и получившим), в 2012-м — входил в первую пятерку. И только мы отчаялись надеяться, как он эту премию все-таки получил.

Вручение это, конечно, абсолютно в логике Нобелевского комитета. Обычный читатель, страстный по отношению к любимым им книгам, почему-то считает, что литературные премии должны стать непременным выражением этой любви. Из года в год мы страстно переживаем за Мураками, Филипа Рота, даже Пелевина — и вновь и вновь разочаровываемся решением. Но премии, особенно размера Нобелевской, все же вручаются не по любви, а по убеждениям. Для Нобелевского комитета главным в лауреате чаще всего становится не литературная, а социальная значимость его текстов, будь то социальная фантасмагория Мо Яня, фантастика Дорис Лессинг, документалистика Светланы Алексиевич.