КомментарийПочему Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе? Объясняет книжный критик
«Самый органичный из последних нобелевских лауреатов»
Сегодня, 13 октября, стало известно о том, что музыкант и поэт Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе за «создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции». По просьбе The Village критик Лиза Биргер комментирует первое в истории вручение Нобелевской премии по литературе музыканту.
Лиза Биргер
литературный критик
На самом деле это совсем не неожиданное решение: с 2010 года Боб Дилан неизменно оказывается в числе фаворитов букмекерского списка Нобелевки. Так, в 2011 году он делил наибольшие шансы на первое место со шведским поэтом Тумасом Транстрёмером (премию и получившим), в 2012-м — входил в первую пятерку. И только мы отчаялись надеяться, как он эту премию все-таки получил.
Вручение это, конечно, абсолютно в логике Нобелевского комитета. Обычный читатель, страстный по отношению к любимым им книгам, почему-то считает, что литературные премии должны стать непременным выражением этой любви. Из года в год мы страстно переживаем за Мураками, Филипа Рота, даже Пелевина — и вновь и вновь разочаровываемся решением. Но премии, особенно размера Нобелевской, все же вручаются не по любви, а по убеждениям. Для Нобелевского комитета главным в лауреате чаще всего становится не литературная, а социальная значимость его текстов, будь то социальная фантасмагория Мо Яня, фантастика Дорис Лессинг, документалистика Светланы Алексиевич.
Дилан, конечно, величайший поэт, но прежде всего он остается главным певцом протеста второй половины XX века, и далеко не только в американской культуре — его «Blowin' in the Wind» с той же страстью пели в разных уголках планеты. Голос свободы и протеста, который звучит повсюду, даже в самых далеких уголках мира, — это прежде всего поэтический голос, и он не утихает в тяжелые исторические времена. Наоборот, он должен звучать сильнее и громче.
Боб Дилан кажется самым органичным из последних нобелевских лауреатов: в нем единственном соединились социальная значительность, поэтическое величие и наша огромная к нему любовь.
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