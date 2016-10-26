Российская панк-рок-группа Pussy Riot выпустила клип на свою новую песню «Органы», посвященную надзорным и контролирующим органам. Лидер группы Надежда Толоконникова рассказала The Village об идее песни и о том, как проходили съемки.

«Есть много путей государственного контроля. Вас могут избить, посадить, могут даже убить. А еще могут контролировать ваше тело, вашу сексуальность. Органы в рясах или органы в погонах имеют, в общем-то, одну задачу — подавить волю, страсть, творческую и жизненную силу.

Патриарх хочет запретить аборты. По опыту СССР хорошо известно, что в результате запрета абортов растет не рождаемость, а два других показателя: смертность беременных в результате нелегальных абортов и число убийств детей в возрасте до года. В детские омбудсмены назначают Анну Кузнецову, которая поддерживает Путина и телегонию (устаревшая биологическая концепция ХIХ века, утверждавшая, что половой контакт с самым первым сексуальным партнером существенно сказывается на наследственных признаках потомства женщины. — Прим. ред.).

Ужас в том, что ересь про память вагины — это все, что может предложить школа растущему организму, у которого так много вопросов, новых чувств, но также много стеснения, неловкости и неумения спросить. Сексуальность — мощный источник энергии и вдохновения. К чему подавлять, когда лучше подсказать, как ей пользоваться?» — рассказала Толоконникова.

Комментируя сюжет клипа, солистка Pussy Riot пояснила, что кровавая ванна, в которой она сидит, символизирует Россию после событий 2014 года. «В 2014-м меня выпустили из тюрьмы и посадили в кровавую ванну. Аннексия Крыма, боевые действия на территории Украины, сбитый боинг, нападения на политических активистов (включая нас самих), убийство Бориса Немцова — мне хотелось убить себя, порезать вены. Я пробовала себя резать, вышло неубедительно. Впрочем, и хорошо: я предполагаю, что органы были бы рады если бы я просто сама себя прикончила».

«Органы» — вторая премьера группы с начала недели. Во вторник, 25 октября, Pussy Riot выпустили клип на песню Straight Outta Vagina, которая задумывалась как ответ на женоненавистнические высказывания кандидата в президенты США Дональда Трама. Героини клипа срезают с себя этикетки, выступая против объективации, танцуют, читают рэп и наслаждаются своей сексуальностью.

В ближайшее время Pussy Riot планирует выпустить еще одну премьеру, посвященную американскому кандидату в президенты от Республиканской партии, «известному своими женоненавистническими высказываниями».

обложка: Андрей Носков / Pussy Riot