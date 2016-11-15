Комментарий«Кажется, ему очень понравилось»: Сотрудник МАММ — о визите Канье Уэста на выставку Родченко
Позвонили в музей, который посетил рэпер
15 ноября Москву посетил самый известный рэпер современности Канье Уэст. Правда, не с концертом — Канье прилетел, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским. Цель встречи осталась неизвестна, но журнал Grazia заметил, что Уэст и Рубчинский решали деловые вопросы в Public Bar. Помимо этого, музыкант побывал на выставке фотографий Александра Родченко в Мультимедиа Арт Музее. The Village связался с сотрудником музея, чтобы узнать, как это было.
Екатерина Финогенова
директор по коммуникациям Мультимедиа Арт Музея Москвы
Утром нам совершенно внезапно позвонили и спросили, сможем ли мы принять Канье Уэста на выставке Александра Родченко. Мы, конечно же, согласились. Он оперативно приехал, все посмотрел и уехал. Мы вообще с ним особо не разговаривали — ну выбрал нашу выставку, и слава богу. Он пробыл в музее достаточно мало, считайте, только на экскурсии. Послушал нашего экскурсовода и убежал. Был очень активным, все фотографировал, кажется, ему очень понравилось. Мы подарили ему книжку про Родченко, раз уж он так интересуется.
Нам самим интересно, почему он приехал в Москву и встретился с Гошей Рубчинским. Но не стали расспрашивать, было как-то неудобно, поэтому не в курсе. Мы ничего не знаем о том, что он делает в Москве и сколько здесь пробудет. Но лично у меня есть ощущение, что сегодня вечером Канье уже улетит.
обложка: Мультимедиа Арт Музей
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