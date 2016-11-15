Утром нам совершенно внезапно позвонили и спросили, сможем ли мы принять Канье Уэста на выставке Александра Родченко. Мы, конечно же, согласились. Он оперативно приехал, все посмотрел и уехал. Мы вообще с ним особо не разговаривали — ну выбрал нашу выставку, и слава богу. Он пробыл в музее достаточно мало, считайте, только на экскурсии. Послушал нашего экскурсовода и убежал. Был очень активным, все фотографировал, кажется, ему очень понравилось. Мы подарили ему книжку про Родченко, раз уж он так интересуется.

Нам самим интересно, почему он приехал в Москву и встретился с Гошей Рубчинским. Но не стали расспрашивать, было как-то неудобно, поэтому не в курсе. Мы ничего не знаем о том, что он делает в Москве и сколько здесь пробудет. Но лично у меня есть ощущение, что сегодня вечером Канье уже улетит.