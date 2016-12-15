Комментарий«Наши права ущемляются»: Итальянская художница — о перформансе в Музее ГУЛАГа
Росселла Бискотти объясняет, почему судебный процесс над леворадикальной итальянской группировкой так актуален сегодня
17 декабря в Музее истории ГУЛАГа пройдет перформанс итальянской художницы Росселлы Бискотти, основанный на материалах судебного процесса по делу радикальной группировки «Красные бригады». В апреле 1979 года нескольких итальянских военных и интеллектуалов обвинили в организации ряда террористических актов, в том числе убийства экс-министра Альдо Моро. Однако вещественные доказательства, доказывающие вину леворадикалов, так и не были обнародованы. Перформанс Бискотти представляет собой шестичасовую реконструкцию слушания в зале суда. The Village поговорил с художницей и узнал, почему она проводит свою акцию в России, какие проблемы судебной системы иллюстрирует дело «Красных бригад» и почему для реконструкции так важны скамейки со знаменитого заседания.
Росселла Бискотти
художница
Устроить перформанс по делу «Красных бригад» меня пригласил фонд V-A-C в рамках их программы «Процессы. Опыты искусства в музее» в Музее истории ГУЛАГа. Мне показалось очень уместным реконструировать события 7 апреля 1979 года именно в этом месте. В акции будут участвовать множество людей из Москвы — от художников, среди которых Екатерина Лазарева и Валентин Дьяконов, до простых энтузиастов.
Реконструкция суда основана на процессе «7 апреля», в котором использовались новые судебные принципы, оправданные введением чрезвычайного положения в стране и антитеррористическими законами. К примеру, превентивное заключение (подсудимые провели четыре года в тюрьме перед началом суда), сделки с подозреваемыми, которых отпустили на свободу в обмен на информацию; нарастающий поток обвинений, который позволял увеличивать срок предварительного заключения, а также экстренные меры безопасности. Перед судом предстали академические работники, журналисты, радикальные политические активисты и феминистки.
В первую очередь их обвиняли в том, что они якобы ответственны за идеологическое и моральное разложение студентов и подстрекательство к политической активности. Перформанс очень сильно привязан к нынешней ситуации в мире, потому что до сих пор многие журналисты оказываются за решеткой, а наши права на свободу слова и протест ущемляются все больше.
«Судебный процесс» — довольно долгий проект. Первые перформансы проходили в римском Национальном музее искусств ХХI века в 2010 году и на фестивале dOCUMENTA в Касселе в 2012 году. Порой акция включала в себя использование аудиозаписей, скульптур, видеозаписей, шелкографии и книг. Однако в Музее ГУЛАГа мы решили сконцентрироваться именно на перформативном акте.
Ядро акции состоит в шестичасовом воспроизведении записей из зала суда (в оригинале записи длились 200 часов и транслировались по повстанческому «Радикальному радио».) Цель перформанса состоит в том, чтобы придать этим записям человеческое лицо, а также ретранслировать их суть максимально полно. Приглашенные волонтеры выступят как посредники между первоначальными показаниями и результатом судебного процесса, не просто переводя итальянский язык на русский, но интерпретируя конкретный политический язык и историю. Искусственно сложившееся представление о процессе «7 апреля» вернется к изначальным показаниям подсудимых.
В перформансе используются скамейки, которые были в зале суда в тот день, и это важная часть акции. Они позволяют участникам физически прочувствовать состояние членов «Красных бригад».
Фотографии: V-A-C Foundation
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