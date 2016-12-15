Устроить перформанс по делу «Красных бригад» меня пригласил фонд V-A-C в рамках их программы «Процессы. Опыты искусства в музее» в Музее истории ГУЛАГа. Мне показалось очень уместным реконструировать события 7 апреля 1979 года именно в этом месте. В акции будут участвовать множество людей из Москвы — от художников, среди которых Екатерина Лазарева и Валентин Дьяконов, до простых энтузиастов.

Реконструкция суда основана на процессе «7 апреля», в котором использовались новые судебные принципы, оправданные введением чрезвычайного положения в стране и антитеррористическими законами. К примеру, превентивное заключение (подсудимые провели четыре года в тюрьме перед началом суда), сделки с подозреваемыми, которых отпустили на свободу в обмен на информацию; нарастающий поток обвинений, который позволял увеличивать срок предварительного заключения, а также экстренные меры безопасности. Перед судом предстали академические работники, журналисты, радикальные политические активисты и феминистки.

В первую очередь их обвиняли в том, что они якобы ответственны за идеологическое и моральное разложение студентов и подстрекательство к политической активности. Перформанс очень сильно привязан к нынешней ситуации в мире, потому что до сих пор многие журналисты оказываются за решеткой, а наши права на свободу слова и протест ущемляются все больше.