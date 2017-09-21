— Мы сейчас живем во время, когда в хип-хопе окончательно победила постирония и грань между серьезными вещами и стебом стерта окончательно.

— Да. Мои треки вроде «Бургера», «Я **** твою телку», «Мне ****» — это одновременно и стеб, и нет. Я смеюсь над трэп-музыкой и тем, что она сейчас управляет миром — например, Migos очень долго находились в чарте с треком «Bad & Boujee», а такая музыка — это полная блевотина и жвачка, ****** [гребаный] фастфуд. При этом всем я вырос на этой музыке. Хоть и понимаю, что это полная ***** [чушь], но она мне нравится. Поэтому я и стебу это все. С одной стороны, это полная тупость и деградация, а с другой — все то, о чем я читаю в своих треках, когда-то было, есть или будет.

— Недавно ты познакомился со Славой КПСС. И ты, и он — новые главные герои российского хип-хопа. Интересно, что, в отличие от тебя, Слава оказался в топе во многом благодаря баттл-рэпу, на котором сейчас сфокусировано общественное внимание. Как ты относишься к этому жанру?

— Нейтрально, хотя раньше я относился негативно. Это просто не мое. Да, в баттл-рэпе что-то есть — он связан с культурой хип-хопа и все такое. Но я, например, не могу слушать оскорбления в лицо от кого-то — я за это обычно бью ***** [лицо]. Это какая-то клоунада. Особенно в нашей стране, где из всего пытаются сделать соревнование. Поэтому у нас и мнут по телевизору баттл-рэп сейчас — это дух Советского Союза. Мне этого не понять. Я не привык стоять с каким-то чи****роном и вафлить с ним друг друга, а потом жать руки. Но я не говорю, что баттл-рэперы — ***сосы, хотя большинство из них ***сосы. Но это потому что большинство рэперов — ***сосы. А большинство рэперов ***сосы, потому что большинство людей — ***сосы. Но, например, тот же Славик — нормальный пацан, и мы с ним хорошо общаемся. Так что раньше я орал в голос с этой ***** [фигни], а сейчас просто отношусь нейтрально.

— А ты бы пошел на телеканал «Культура», как это сделал Слава?

— Смотря сколько денег бы дали. (Смеется.) Ну я бы мог пойти заорать там что-нибудь прикольное — «эщкере», например. Но какой смысл? Телевидение сейчас сдохло, оно ** *** не нужно. Меня недавно позвали на Comedy Club как VIP-гостя, и мне ***** [все равно] на телевидение, в рот его ****. Но я все же сходил ради интереса — посмотреть, что там вообще происходит. Увидел столько ******* [придурков] вокруг себя, это просто отвратительно. Когда ведущие попытались надо мной шутить, я начал вытворять полную дичь. Подобные мероприятия — это сплошная наигранность, а я не люблю наигранность. Телевидение — это фейковая ***** [штука].

— На ТНТ сейчас собираются запустить баттл-лигу, насколько я понимаю.

— Это смешно уже. Каждому телеканалу сейчас нужен такой персонаж, как Face, и баттл-версия «Фабрики звезд».

— Ты готов к тому, что Ургант с трехмесячным опозданием сделает пародию с «эщкере»?

— Да, конечно. Как и все телевидение, он очень свежий boy и любит следить за трендами. Клипы, песни, боевые кличи молодежных рэперов — как раз где-то месяца через три месяца все выходит. (Смеется.) Но на самом деле к Урганту я бы сходил. Мне ***** [все равно] на него, но я бы пошел туда, как я пошел на Comedy Club — чисто ради того, чтобы мой батя похвастался своим браткам: «Смотрите, мой сын поднялся». А мне самому это ***** не надо.