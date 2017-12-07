Аудитория Федука, отношение к рэп-баттлам, Луне и Москве

— У тебя нет продюсера, который стоит над тобой и говорит: «Нам нужен хит». Как ты для себя определяешь, когда нужно сделать трек для чартов?

— У меня нет кого-то, кто мне диктует, но во многих делах мне помогают Леха и Оля (представители объединения Random Crew, куда входит Feduk. — Прим. ред.). Вообще я такие вещи не определяю: у меня просто есть видение, что клево, а что нет.

— Ты предвидел масштабы популярности «Розового вина»?

— Только по активности в соцсетях, когда выложил фрагмент песни в Insta Stories, люди начали спрашивать: «Когда трек?» А так, нет, конечно, не предвидел. Это вопрос момента — звезды сходятся, и трек стреляет. Да, хит можно пытаться сделать специально, по продюсерским схемам: спамить, выбирать слова на злобу дня, подгонять их к инфоповоду, но лучше недооценить композицию, чем потом удивляться, что же она не стреляет. У меня не было цели сделать хит. Возможно, у кого-то она и была: продюсеры Элджея, может, понимали что песня будет хитом, поэтому и произошла такая ситуация. А я думал: «Какой прикольный трек, и как круто нам его свели». Ни о каких «сейчас всю Россию объезжу, на телек попаду» речи вообще не было.

— Допустим, русская попса не очень, а украинскую ты слушаешь?

— Я не различаю ее по странам: для меня все, что на русском, — это русская попса.

— Ну, вот певица Луна, например.

— Луна офигенная, я ее очень люблю как исполнительницу. Да, может это и поп, но не для меня. Я Антоху МС называл танцевальным Виктором Цоем, и в случае с Луной провожу аналогию с «Кино» и рок-группами: там есть ударные и звуки из той эпохи, стиль исполнения. Для меня это скорее инди-поп, несмотря на то, что у нее есть продюсер, поп-музыка, но суперсамобытная, не для всех. Под Луну не хочется бухать и поднимать руки вверх — интересны именно ее слова. Кстати, был на ее концерте в «16 тоннах» — не знаю, помнит ли она меня, но мы познакомились. Луна клевая!

— С чем бы ты связал возросшую, уже, можно сказать, народную любовь к хип-хопу? Почему в 2017 году она настолько укоренилась?

— Основная активная аудитория, которая ходит на концерты, — это молодежь от 14 до 22 где-то. Россия сейчас встает на уровень с Западом — чуть-чуть по качеству музыки, чуть-чуть по посещаемости концертов. Там хип-хоп был всегда популярен, у того же Обамы есть любимые рэперы: Future, Chance the Rapper. Хотя казалось бы, президент, серьезный человек. Сейчас у нас идет трансформация стереотипов о хип-хопе, сначала это была «музыка черных», потом «музыка подъездов», а сейчас он уже играет на радио. Главное — делать мелодично, на русском радио простой речитатив — это не формат. Вот на Западе все уже давно объезжено, все больше кайфуют с текстов, нежели с того, что это просто «какой-то рэп».

— А Lil Pump, у которого текста вообще практически нет?

— Это другой вопрос. Наши ребята сейчас подхватили эту тенденцию с Запада: запрещенный, качевый рэп с пердящими битами сейчас на пике. Для меня фрешменами, людьми, которые начали делать что-то новое, в России были Pharaoh, Boulevard Depo, Young Russia, Dead Dynasty, Dopeclvb — самобытный (но с оглядкой на Запад) русский трилл, трэп, нью-скул. Что-то связанное с запрещенными препаратами, пошловатое — это всегда привлекало молодежь. Посмотрите на солд-ауты, большие концерты — там ее 70–80 %. Под Фейса в толпе не прыгают взрослые дяденьки и тетеньки, на балконе не сидит дядя в пиджаке, слушая песню про бургеры (хотя не ходил на его концерты, точно не знаю). Молодежь — это новый рэп, но не молодежь тоже рэпчик слушает: Баста сделал из дворового рэпа форматный музон и теперь собирает «Олимпийский». Вся музыка прогрессирует, прогрессирую и я: у меня многогранное творчество, и я уверен, что у меня всегда будет разноплановая аудитория, несмотря на мои взлеты и падения.