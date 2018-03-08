Почему вы распадаетесь?

Петар: Мы решили распустить группу еще осенью 2017 года. По достаточно глупой причине — у нас не хватало времени.

Лиза: У Пети не было времени, а у меня было много амбиций.

Петар: Объявить об этом мы решили недавно: поняли, что скрывать это — нечестно по отношению к слушателям. Ну и нам самим хотелось бы отыграть последние концерты и закончить эту историю красиво. К тому же да, у нас возникли разногласия. И мы решили, что я продолжу заниматься группой «Пасош», а Лиза займется своей сольной карьерой с кем-то еще. Я уже четыре года занимаюсь музыкой, у меня все нормально…

Лиза: А тут пришла я и все разрушила.

Петар: Нет, ты ничего не разрушила, ты — прелесть. Просто ко мне и так приковано слишком много внимания, периодически мне хочется от него избавиться, а ты хочешь получить то, что ты заслуживаешь. С этой точки зрения мы очень разные.

Оправдала ли себя история с масками?

Лиза: Идея с масками изначально была Петина. Я долго сомневалась в том, нужно ли поддерживать ее или нет. Мне, как и любому человеку, хотелось быть увиденным, а не только услышанным. Но в этом был свой шарм.

Петар: Маски были защитой от ненужного внимания. У меня были и есть другие музыкальные проекты, которые говорят сами за себя, и мне не хотелось, чтобы через их призму воспринималось наше с Лизой творчество, в котором она играет ведущую роль. Но при этом первый же концерт мы хотели делать без масок. Расчет был на то, что к тому времени у нас появится аудитория, полюбившая нашу музыку, а не людей, которые за ней стоят.

Первое время это работало, пока не начались выступления и наша музыка не дошла до людей, которые могут меня знать. Было очень забавно: наши первые два концерта проходили на фестивале Moscow Music Week, и его организатор Степа Казарьян, наш хороший друг, до последнего момента не понимал, что мы — это мы. Нам на почту постоянно приходили запросы: от него, от Расела Рахмана из «Спасибо», который тоже предлагал нам выступить. Мы вели рабочую переписку с нашими друзьями! Поэтому в масках появился еще один смысл: нам не хотелось попасть куда-то по блату.